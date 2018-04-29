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تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها بالجوف المؤتمرنت -

تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها بالجوف

دمرت وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بإستهداف آليتهم في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف.















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