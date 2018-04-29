المؤتمرنت -

قتلى وجرحى وتدمير آلية في جبهة ما وراء الحدود

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة زحف للجيش السعودي بجيزان، فيما نفذت هجوماً مباغتاً على موقع في نجران.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عسكريين سعوديين أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه جبل الدود بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن زحف الجيش السعودي على جبل الدود رافقه غارات للطيران الحربي والأباتشي.



ولفت المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا هجوما مباغتا على موقع سعودي في السديس بنجران، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلية.