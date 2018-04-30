المؤتمرنت -

العدوان السعودي يقصف صنعاء وصعدة بـ9 غارات

شن طيران العدوان السعودي 9 غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صعدة أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي عدداً من المناطق الحدودية.



وأوضح مصدر عسكري أن مواطنين اثنين أصيبا، إصابة أحدهما خطيرة، بغارة لطيران العدوان استهدفت برج كهرباء بمنطقة بيت المعاد في العروق بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارة على اللواء 72 في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وثلاث غارات على البنك المركزي بالمدينة، وغارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.



كما شن طيران العدوان ثلاث غارت على مناطق آل شليل والمهاذر وبني معاذ بمديرية سحار .



وأشار المصدر إلى أن منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .