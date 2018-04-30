المؤتمرنت -

توقعات الارصاد الجوية خلال الـ(24) ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز جنوباً و امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الصحراوية والسواحل الغربية .



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية و من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان.



وحذر السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية ، داعياً إلى عدم استخدام الهواتف النقالة عند حدوث العواصف الرعدية.



وأوضح المركز أن أمطاراً مصحوبة بعواصف رعدية هطلت أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.