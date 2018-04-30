المؤتمرنت -

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن إعلام العدو السعودي اعترف بمصرع ستة من جنوده وإصابة أربعة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.حيث قتل كل من: وكيل الرقيب سالم بن مسعود عامر عسيري، العريف علي بن عبده مهدي حمدي.



كما قتل عيضة بن عبد الرحيم الغامدي، سلطان سالم الغنامي الحويطي، وليد بن سعد الشهراني، أحمد جابر محزري،وأصيب كل من الملازم / ناصر عبيد البليدان، عايض فريج الصندلي السبيعي، محمد عوظه الهويكب الصماني الحارثي، ناصر بواج مسعر الماضي المجامعه.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من العسكريين السعوديين أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم مسنودة بغارات للطيران الحربي والأباتشي باتجاه جبل الدود بجيزان.



وفي نجران شن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوما مباغتا على موقع سعودي في السديس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية لهم.



وذكر المصدر أن عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف لهم على التبة الرملية بصحراء الاجاشر في محافظة الجوف ،وتدمير آلية لهم في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف.



وحسب المصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة في انفجار في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء، وتدمير آلية للمرتزقة شمال موزع بمحافظة تعز ومصرع من كان عليها.