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4 غارات للعدوان على الحديدة
الإثنين, 30-أبريل-2018
المؤتمرنت
-
4 غارات للعدوان على الحديدة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم سلسلة غارات إجرامية على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 4 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.
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