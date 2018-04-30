أخبار 4 غارات للعدوان على الحديدة المؤتمرنت -

4 غارات للعدوان على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم سلسلة غارات إجرامية على محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 4 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.















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