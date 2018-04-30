المؤتمرنت -

إسقاط طائرة إستطلاع في صعدة والعدوان يشن 18 غارة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع معادية في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على مناطق متفرقة في مديرية باقم.



وأكد مصدر أمني بصعدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان الأمريكي السعودي كانت تحلق في سماء مديرية باقم



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ 18 غارة عدد من المناطق بمديرية باقم خلفت اضراراً بالغة بممتلكات ومزارع المواطنين وكذلك الممتلكات الخاصة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي حلق بكثافة في سماء المنطقة.