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المؤتمر نت - هنأ المؤتمر الشعبي العام عمال اليمن في ميادين الانتاج والبناء في كل انحاء الجمهورية اليمنية، بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يوافق الاول من شهر مايو من كل عام ، ويأتي هذا العام وبلادنا تتعرض لعدوان همجي وحصار اقتصادي جائر وتدمير ممنهج

المؤتمر الشعبي العام يهنئ عمال اليمن في يوم عيدهم
الإثنين, 30-أبريل-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي العام يهنئ عمال اليمن في يوم عيدهم
هنأ المؤتمر الشعبي العام عمال اليمن في ميادين الانتاج والبناء في كل انحاء الجمهورية اليمنية، بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يوافق الاول من شهر مايو من كل عام ، ويأتي هذا العام وبلادنا تتعرض لعدوان همجي وحصار اقتصادي جائر وتدمير ممنهج للبنى التحتية والاقتصادية، للعام الرابع على التوالي من قبل تحالف العدوان السعودي ،

واشاد المؤتمر الشعبي العام بصمود عمال وعاملات اليمن، وتضحياتهم الجسيمة، وانحيازهم للوطن والمصلحة الوطنية العليا ، وتماسكهم وصمودهم في كل مواقع العمل والإنتاج ، رغم الظروف القاسية التي يعانوها بفعل العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات، وإستهداف المصانع والمنشئآت الإقتصادية وقصفها وإستشهاد وجرح الآلاف من العمال والتي تمثل جرائم حرب لاتسقط بالتقادم ، إلاّ ان عمال اليمن جسدوا اروع صور الوفاء الوطني بصمودهم الاسطوري في حقول الانتاج والبناء المختلفة ، ما جنب الاقتصاد مخاطر الانهيار الكلي،

وعدّ المؤتمر الشعبي العام تضحيات العمال ومواقفهم الوطنية في هذه المرحلة التاريخية، انما ياتي امتدادا للأدوار الرائدة لكل تلك السواعد السمراء والأكف البيضاء والوجوه النقية والنفوس الأبية، وبصماتهم الجلية في رفد مسيرة التنمية ودعم كل التحولات الوطنية التي شهدتها البلاد، وتقدمهم صفوف الحركات الثورية التحررية ضد الأنظمة الاستبدادية والقوى الاستعمارية عبر التاريخ .

وعبر المؤتمر الشعبي العام عن تهانيه الحارة للعمال في ربوع اليمن السعيد وأينما وجدوا بهذه المناسبة ، متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تمكن اليمن من تحرير اراضيه المحتلة ، وتجاوز أزماته ، واستئناف دوران عجلة التنمية والانتاج في مختلف القطاعات ، وقد عاد الآف العمال الذين فقدوا وظائفهم بفعل العدوان والحصار الى اعمالهم ، مترحما على ارواح الشهداء والشهيدات ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل،










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