المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 9 غارات على حجة



شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي.

(سبأ)

