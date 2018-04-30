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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، الى محافظ ريمة الاسبق اللواء احمد مساعد حسين، بوفاة شقيقه العميد مبارك مساعد حسين، نائب الملحق العسكري

ابو راس يعزي بوفاة العميد مبارك مساعد حسين
الإثنين, 30-أبريل-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة العميد مبارك مساعد حسين
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، الى محافظ ريمة الاسبق اللواء احمد مساعد حسين، بوفاة شقيقه العميد مبارك مساعد حسين، نائب الملحق العسكري بسفارة اليمن لدى جمهورية مصر العربية، والذي وافاه الاجل هناك بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني،

وفي برقية العزاء التي بعثها كذلك الى اولاد وأشقاء الفقيد، وكافة آل مساعد ، وكافة أبناء محافظة شبوه ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته،








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