المؤتمرنت -

العدوان يقصف الحديدة وصعدة وحجة بـ39 غارة

شن طيران العدوان السعودي 39 غارة على محافظات صعدة والحديدة وحجة، في حين تعرضت مديريتي غمر ورازح الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 23 غارة على مناطق متفرقة في مديرية باقم بمحافظة صعدة ، وعاود بغارة قصف مبنى البنك المركزي بالمدينة لليوم الثالث على التوالي .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي وغارتين على منطقة المدمن بمديرية التحيتا.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بتسع غارات مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة .