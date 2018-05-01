المؤتمرنت - خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة بكسر زحف واستهداف مواقعهم في جيزان ونجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم إسقاط طائرة تجسسية في صعدة،
وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية تابعة للعدو في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ الخضراء بنجران ، فيما استهدف قصف مدفعي موقع نهوقة.
وتم تدمير طقم سعودي بكمين نوعي في طريق الضبعة ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنه ، كما تم استهداف جرافة عسكرية سعودية في موقع السديس بصاروخ موجه .
وأكد المصدر مصرع وإصابة العديد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير ثلاث آليات لهم خلال كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً قبالة جبل الدود في جيزان ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في منفذ الطوال والحثيرة.
وفي عسير دك قصف صاروخي ومدفعي مكثف مواقع الجيش السعودي في التباب السود والجمارك ومنفذ علب.
وذكر المصدر أن إعلام العدو اعترف بمصرع 65 ضابطاً وجندياً سعودياً بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود خلال شهر أبريل الماضي.