المؤتمرنت -

خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته

تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة بكسر زحف واستهداف مواقعهم في جيزان ونجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم إسقاط طائرة تجسسية في صعدة،



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية تابعة للعدو في مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ الخضراء بنجران ، فيما استهدف قصف مدفعي موقع نهوقة.



وتم تدمير طقم سعودي بكمين نوعي في طريق الضبعة ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنه ، كما تم استهداف جرافة عسكرية سعودية في موقع السديس بصاروخ موجه .



وأكد المصدر مصرع وإصابة العديد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير ثلاث آليات لهم خلال كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً قبالة جبل الدود في جيزان ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في منفذ الطوال والحثيرة.



وفي عسير دك قصف صاروخي ومدفعي مكثف مواقع الجيش السعودي في التباب السود والجمارك ومنفذ علب.



وذكر المصدر أن إعلام العدو اعترف بمصرع 65 ضابطاً وجندياً سعودياً بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود خلال شهر أبريل الماضي.



فيما يلي أسماءهم :



• النقيب/ أسامه بن عبدالرحمن بن عبود الحوشان.



• ملازم أول مظلي / سعد بن فهد بن راشد المديهش



• الملازم أول المظلي/ عبدالله بن ابراهيم السليم.



• رئيس الرقباء/ فيصل لافي عواد الركابي



• الرقيب أول مظلي/ عبدالله احمد اللغبي العبدلي.



• الرقيب/ الحسن بن حسن حمود الحازمي



• الرقيب/ رافع بن سعدون ابن حسن العنزي.



• الرقيب/ عبدالرحيم حسن عيضة الجبيري المالكي.



• الرقيب/ خالد بن سليمان فرحان الفيفي.



• الرقيب / جبران بن علي العزي المالكي



• الرقيب/ فايز عبدالرحمن الشهري



• الرقيب/ ماجد بن مبارك القحطاني



• وكيل الرقيب / فهد بن الحجري طالع الختارشي



• وكيل رقيب/ أحمد محمد جابر معزب الختارشي.



• وكيل رقيب/ خالد بن مخيضير العلوي الحربي



• وكيل رقيب/ سعيد بن علي بن فرج الشلوي



• وكيل رقيب/ سعود سعدي قليل ال وضاح المنتشري



• وكيل رقيب/ سعود سالم سليمان المنصوري البلوي



• وكيل رقيب / سالم بن مسعود عامر عسيري.



• العريف المظلي/ نايف بن فرحان الجبل العنزي



• العريف / إبراهيم موسى عامر آل ماشي عسيري.



• العريف/ يحيى محمد يحيى الفيفي.



• العريف / علي بن محمد يحيى الغروي.



• العريف / عبده بن علي الزبيدي.



• العريف / مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري.



• العريف/ علي بن حسين خلوي.



• العريف/ علي بن عبده مهدي حمدي.



• أمجد بن ضحوي النصيري المرعضي الرويلي



• إبراهيم أحمد علي الحسني.



• أحمد جابر محزري.



• احمد عبده فوطة.



• احمد محمد المحمادي.



• احمد عمر الموهبي.



• خلف بن سفر بن خازم الغمري الشهراني



• جابر الأسمري



• جابر بن يحيى جابر القيسي



• حسن بن علي أحمد عسيري.



• حسن مرعي علي الجحيني الشهري.



• حكيم مصلح حنتوش العمري.



• خالد رشيد العمراني الحويطي



• سعود دهيمان المضياني العنزي.



• سلطان سالم الغنامي الحويطي.



• علي بن حسن الكدش الصيعري.



• عبدالرزاق متعب الملحم.



• عبدالله سليم الحويطي.



• علي مخيمر حمد البلوي.



• عبدالرحمن بن شامي عسيري.



• عبدالله عبدالرحيم الطويلي المالكي.



• عبدالرحمن عشان مصلح العامري



• عيضة بن عبدالرحيم الغامدي.



• كمال يعقوب محسن حكمي.



• متعب بن حمد السناني الجهني.



• محمد حسن أبوبكر الزبيدي.



• محمد بن سعود الجعفري.



• محمد بن سحيمي محمد الرفودي.



• محمد بن جبران اليحيوي المالكي



• محمد عامر عسيري.



• محمد بن موسی محمد الفيفي.



• محمد سليمان سلامة العطوي.



• محمد حسين أحمد آل صعبان.



• مفرح علي عبدالله ال مشوه عسيري.



• ناصر احمد ناصر واصلي



• فيصل بن موسى محمد القيسي



• وليد بن سعد الشهراني.



• يحيى عبده خبراني