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المؤتمر نت - نبه المركز للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
الثلاثاء, 01-مايو-2018
المؤتمرنت -
تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
نبه المركز للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان.

ودعا المركز في نشرته الجوية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.

وتوقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .. لافتا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية وامتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب والصحاري الداخلية، وأجزاء من المناطق الصحراوية والسواحل الغربية.

وحذر السائقين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرق والمنحدرات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية.

وذكر المركز أن أمطاراً مصحوبة بعواصف رعدية هطلت أمس على محافظات صنعاء وإب وذمار، كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.








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