المؤتمرنت -

بوارج العدوان تقتل صياداً قبالة سواحل الحديدة

استشهد صياد بقصف بوارج العدوان اليوم قوارب الصيادين قبالة سواحل محافظة الحديدة.



وأكد مصدر أمني بالحديدة استشهاد أحد الصيادين في اعتداء إحدى بوارج العدوان على قوارب الصيد قبالة سواحل الحديدة.