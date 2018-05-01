المؤتمرنت -

العدوان السعودي يعاود قصف صعدة وحجة بـ27 غارة

عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديرية باقم بمحافظة صعدة بـ15 غارة، كما شن 12 غارة على حرض وميدي بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر امني ان طيران العدوان الغاشم شن 15 غارة خلال الساعات الماضية مستهدفاً ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية باقم مخلفاً اضراراً كبيرة جداً.



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعود استهدف مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

