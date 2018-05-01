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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ أحمد صالح دويد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، الى الشيخ نعمان دويد، بوفاة الشيخ أحمد صالح دويد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، ورئيس مصلحة شؤون القبائل السابق، وأبرز الشخصيات القبلية، والذي كان له دور بارز في الدفاع عن الجمهورية والوحدة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ نعمان دويد، وإخوانه، وكافة آل دويد، بمحافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون