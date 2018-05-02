الأربعاء, 02-مايو-2018 الساعة: 03:52 م - آخر تحديث: 02:54 م (54: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة في عمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم , وأعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة أربعة من جنوده

مصرع عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
الأربعاء, 02-مايو-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة في عمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم , وأعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة أربعة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.

وأوضح مصدر عسكري أن أربعة مرتزقة لقوا مصرعهم بعمليات قنص في التباب السود قبالة منفذ علب بقطاع عسير،واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاتهم في المنطقة نفسها ، كما استهدف قصف مدفعي موقع نعشاو في جيزان بعدد من القذائف .

وحسب المصدر أعترف إعلام العدوان بمصرع أثنين من جنوده وإصابة أثنين آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود حيث قتل كل من : وكيل رقيب خالد بن حسن بن موسى حزيمي , الجندي حمد علي الكيادي , وأصيب وكيل رقيب سعيد مشني شبنان العيسي , و الجندي درويش حمزة العسيري .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان من محورين على مواقعهم في الساحل الغربي بمحافظة تعز ,لافتاً إلى أن الهجوم انطلق من شمال وغرب موزع ومن جنوب مفرق موزع في الساحل .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة أثناء محاولة تسلل لهم في عيدة الشرقية بمديرية نهم , و لقي مرتزقان مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى
أخبار: العدوان يدمر مبنى البنك المركزي بمدينة صعدة
أخبار: رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الصومالي
أخبار: خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان يقصف الحديدة وصعدة وحجة بـ39 غارة
أخبار: المؤتمر الشعبي العام يهنئ عمال اليمن
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العميد مبارك حسين
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على حجة
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع في صعدة والعدوان يشن 18 غارة
اقتصاد: تراجع سعر الذهب إلى 1316 دولار
أخبار: 4 غارات للعدوان على الحديدة
أخبار: خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
أخبار: توقعات الارصاد الجوية خلال الـ(24) ساعة القادمة
أخبار: العدوان السعودي يقصف صنعاء وصعدة بـ9 غارات
أخبار: قتلى وجرحى وتدمير آلية في جبهة ما وراء الحدود
قضايا وآراء: ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها بالجوف
أخبار: نقاش برلماني ساخن لاستجواب حكومة الانقاذ الوطني
محافظات: تجديد العقود لـ 2300 معلمة ريفية
أخبار: صنعاء .. أمطار غزيرة وتحذيرات من عبور السائلة
أخبار: جريحان بغارة للعدوان السعودي على صنعاء
أخبار: اعلام المؤتمر يعزي فائز بن عمرو بوفاة والده
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
أخبار: إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات للعدوان بنجران
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018