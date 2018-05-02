المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة في عمليات للجيش

قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة في عمليات عسكرية وقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم , وأعترف إعلام العدو بمصرع وإصابة أربعة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن أربعة مرتزقة لقوا مصرعهم بعمليات قنص في التباب السود قبالة منفذ علب بقطاع عسير،واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاتهم في المنطقة نفسها ، كما استهدف قصف مدفعي موقع نعشاو في جيزان بعدد من القذائف .



وحسب المصدر أعترف إعلام العدوان بمصرع أثنين من جنوده وإصابة أثنين آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود حيث قتل كل من : وكيل رقيب خالد بن حسن بن موسى حزيمي , الجندي حمد علي الكيادي , وأصيب وكيل رقيب سعيد مشني شبنان العيسي , و الجندي درويش حمزة العسيري .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان من محورين على مواقعهم في الساحل الغربي بمحافظة تعز ,لافتاً إلى أن الهجوم انطلق من شمال وغرب موزع ومن جنوب مفرق موزع في الساحل .



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة أثناء محاولة تسلل لهم في عيدة الشرقية بمديرية نهم , و لقي مرتزقان مصرعهما بنيران الجيش واللجان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

