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المؤتمر نت - قال المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول المزيد من الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة على عدد من المحافظات الجبلية

الأرصاد ينبّه من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار
الأربعاء, 02-مايو-2018
المؤتمرنت -
الأرصاد ينبّه من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار
قال المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول المزيد من الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة على عدد من المحافظات الجبلية .

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالا الى لحج جنوبا وامتدادها شرقا الى أجزاء من الهضاب والصحاري الداخلية .

ولفت إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية خلال فترتي الظهيرة والمساء .
ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية والانهيارات الصخرية في المنحدرات.

ودعا الى عدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول،محذرا من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المركز الى أن أمطارا غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت أمس على محافظات صنعاء , ذمار , إب ,المحويت , كما هطلت أمطار رعدية خارج محطات الرصد على بعض المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية .








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