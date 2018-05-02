المؤتمرنت -

إصابة امرأة بقصف سعودي على صعدة

واصل تحالف العدوان السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح وباقم بمحافظة صعدة.



وأفاد مصدر محلي بأن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية مناطق سكنية متفرقة من مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى إصابة امرأة بجراح بالغة.



مشيراً إلى أن القصف ألحق أيضاً أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وأضاف، أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات محطات الوقود بمنطقة يسنم في مديرية باقم، حيث دمرت إحدى المحطات بشكل كامل وتضررت الأخرى ولحقت بالمحلات التجارية المجاورة للمحطات دماراً كبيراً.



وأشار المصدر إلى أن العدوان قصف بغارة أحد المساجد في منطقة آل مغرم بذات المديرية، أسفرت عن أضرار كبيرة.