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المؤتمر نت - أكد مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام انه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام بمزاعم اعلان تشكيل ما يسمى الائتلاف الجنوبي لا من قريب ولا من بعيد

مصدر مؤتمري: لا صلة للمؤتمر بما سميَ الائتلاف الجنوبي
الأربعاء, 02-مايو-2018
المؤتمرنت -
مصدر مؤتمري: لا صلة للمؤتمر بما سميَ الائتلاف الجنوبي
أكد مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام انه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام بمزاعم اعلان تشكيل ما يسمى الائتلاف الجنوبي لا من قريب ولا من بعيد.

واكد المصدر انه تم الزج باسم المؤتمر الشعبي العام في هذا الاعلان زورا وبهتانا ولا علاقة لمن وردت اسماؤهم في الاعلان بالمؤتمر حيث سبق واوضح المؤتمر الشعبي العام مرارا ان المواقف المعبرة عنه تصدر عن هيئاته وتكويناته التنظيمية وعلى راسها رئاسة المؤتمر ولجنته العامة وامانته العامة وكلها موجودة في العاصمة صنعاء.

وجدد المصدر تأكيده على موقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا والثوابت الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة اليمنية التي ستظل منجزا يفتخر المؤتمر الشعبي العام انه كان احد منجزاته الى جانب الحزب الاشتراكي اليمني مشددا في الوقت نفسه على انه سيظل متمسكا بالدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن ضد كل المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.








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