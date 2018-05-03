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تدمير 3 آليات للعدوان بجيزان

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية امس ثلاثة آليات عسكرية سعودية في جيزان.

وأكد مصدر عسكري تدمير ثلاث آليات عسكرية للجيش السعودي ومرتزقته أحداها محملة بالذخائر بصواريخ موجهه بجيزان.

(سبا)

















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