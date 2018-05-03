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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي أمس 20 غارة على خمس محافظات، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

20 غارة عدوانية على 5 محافظات
الخميس, 03-مايو-2018
المؤتمرنت -
20 غارة عدوانية على 5 محافظات
شن طيران العدوان السعودي أمس 20 غارة على خمس محافظات، فيما تعرضت مديريتي رازح ومنبه بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة غمار في مديرية رازح بمحافظة صعدة خلفت أضرار بممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن امرأة أصيبت بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.. لافتا إلى أن عزلتي القهرتين وآل الشيخ في مديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

كما استهدف الطيران المعادي بثلاث غارات الخط العام بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة, وشن غارة على مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديريتي ميدي وحرض بحجة، وشن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.








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