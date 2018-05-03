المؤتمرنت -

خسائر في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش

تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر بقصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية وعمليات قنص خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة القناصة للجيش واللجان قنصت ثلاثة جنود سعوديين في موقعي السديس والشبكة بنجران.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي دك تجمعات المرتزقة في منفذ الخضراء وصحراء البقع.



واعترف العدو السعودي بمصرع أربعة من جنوده وإصابة جندي آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود.



وفي قطاع جيزان دكت القوة المدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال والحثيرة, وتم استهداف تجمعات أخرى لهم في الموسم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.



كما دمر الجيش واللجان الشعبية ثلاث آليات عسكرية أحداها كانت محملة بالذخائر بصواريخ موجهه بجيزان.



وأكد المصدر مصرع أربعة من مرتزقة الجيش السعودي برصاص الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي بتعز, في حين لقي أحد المرتزقة مصرعه في جبهة الحبج بمحافظة البيضاء.