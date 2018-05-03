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المؤتمر نت - سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في البيضاء والجوف

قتلى من المرتزقة بهجوم في البيضاء وصد زحف بالجوف
الخميس, 03-مايو-2018
المؤتمرنت -
قتلى من المرتزقة بهجوم في البيضاء وصد زحف بالجوف
سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في البيضاء والجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع لمرتزقة العدو في العبدية بمديرية ناطع محافظة البيضاء، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر انه تم كسر محاولة زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في بير السلامي بصحراء الأجاشر بالجوف، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة بصاروخ موجه خلال صد الجيش لزحفهم.








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