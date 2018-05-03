المؤتمرنت -

كسر زحف للمرتزقة في عسير وتكبيدهم قتلى وجرحى

قُتل وجرح العديد من مرتزقة العدو السعودي اليوم، بكسر زحف واسع لهم قبالة منفذ البقع في عسير



وأوضح مصدر عسكري أن زحف مرتزقة الجيش السعودي استمر لساعات دون تحقيق أي تقدم ميداني وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من مرتزقة الجيش السعودي خلال الزحف الفاشل.



وأكد المصدر اغتنام الجيش واللجان الشعبية أسلحة متنوعة عقب انكسار الزحف.



وأفاد المصدر بأن القوة المدفعية للجيش واللجان قصفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قيادة حرس الحدود في ظهران



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف منفذ علب وفي التباب السود.