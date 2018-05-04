المؤتمرنت -

عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية خلال الـ24 ساعات الماضية، كبدت جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الطلعة بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان والمتطوعين أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة قبالة البقع وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



كما تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعوي على منطقة أضيق قبالة منفذ البقع استمر لساعات دون تحقيق أي تقدم، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر الزحف وإغتنام أسلحة متنوعة.



واستهدفت القوة المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قيادة حرس الحدود في ظهران وخلف منفذ علب وفي التباب السود بعسير.



وذكر المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين كسروا زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في بير السلامي بصحراء الأجاشر بالجوف.



وأكد المصدر تدمير طقم وقتلى وجرحى من المرتزقة خلال كسر زحف باتجاه بير السلامي.



كما نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قانية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي محافظة مأرب دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة تحمل معدل عيار 12.7 ومصرع أربعة كانوا على متنها في منطقة الظهور جنوب غرب الجدعان، فيما استهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة في منطقة الظهور جنوب غرب الجدعان.



وأكد المصدر مصرع أثنين من قيادات المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



وفي لحج استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في الشريجة بكرش محققة إصابات مباشرة.