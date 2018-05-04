المؤتمرنت -

صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم في تعز والجوف ومأرب

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصاريعهم بين قتيلا وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في تعز والجوف ومأرب.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في العملية الهجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقع وتجمعات لهم في الساحل الغربي.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعتين للمرتزقة في الساحل الغربي ومصرع من كان على متنهما.



وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة وقز بمديرية المصلوب بالجوف، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة.



وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء وشعب برط بمديرية صرواح بمأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية ومعدل 23 ومعدل 12.7 وإغتنام عتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم.

