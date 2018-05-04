المؤتمرنت -

شهيد و3 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

استشهد وأصيب 4 مواطنين بينهم طفلين اليوم بنيران حرس الحدود وقصف صاروخي سعودي في محافظة صعدة.



وأكد مصدر أمني بصعدة استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مدرية شدا الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن طفلين أصيبا مع والدهما جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منزلهم في بطلان بمديرية حيدان.



وحسب وكالة سبأ فقد ذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية شدا خلف أضرار في ممتلكات المواطنين.. مبينا أن طيران العدوان عاود استهداف حي عمار بضواحي مدينة ضحيان بغارة رابعة.