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تدمير دبابة إبرامز سعودية قبالة جيزان المؤتمرنت -

تدمير دبابة إبرامز سعودية قبالة جيزان

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم دبابة إبرامز للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أنه تم استهداف دبابة إبرامز بصاروخ موجه في البلبله بمحاذاة حرض ما أدى إلى احتراقها.



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