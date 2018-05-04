المؤتمرنت -

فشل سعودي متجدد بنيران الجيش واللجان في عسير

صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل زحف واسع لمرتزقة العدو السعودي باتجاه مندبة بعسير ترافق مع غطاء جوي مكثف.



وأوضح مصدر عسكري بعسير أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل كسروا زحف واسع للمرتزقة باتجاه مندبة تزامن مع قصف مدفعي على تجمعاتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 15 غارة على منطقة مندبة والمناطق المجاورة أثناء الزحف دون تحقيق أي تقدم ميداني.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في القلل السود والجمارك في منفذ علب، فيما تم استهداف جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ علب.



