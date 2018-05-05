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المؤتمر نت - دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم جرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة في تعز، فيما قصفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بعدد من المواقع بجيزان.

تدمير جرافة للمرتزقة في تعز وقصف تجمعات العدو بجيزان
السبت, 05-مايو-2018
المؤتمرنت -
تدمير جرافة للمرتزقة في تعز وقصف تجمعات العدو بجيزان
دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم جرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة في تعز، فيما قصفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بعدد من المواقع بجيزان.

وأكد مصدر عسكري تدمير جرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع.

وذكر المصدر بأن وحدات من الجيش واللجان تمكنت من تدمير آلية عسكرية سعودية غرب موقع المبخرة الجنوبية ومصرع طاقمها.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مجمع وعلان وموقعي المهدف والمحطم ومعسكر المعزاب.








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