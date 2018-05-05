المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد مواطناً وجرح 3 بينهم طفلين بقصف صاروخي وغارات شنها طيرانه على محافظة صعدة.



وأوضح مصدر عسكري أن مواطناً استشهد بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى إصابة طفلين مع والدهما بجراح متفاوتة بقصف صاروخي سعودي استهدفهم بمنزلهم الواقع في منطقة طلان بمديرية حيدان، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي منبه وشدا الحدودية أسفر عن أضرار في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة صعدة أيضاً شن طيران العدوان السعودي أربع غارات على حي عمار بضواحي مدينة ضحيان، وأربع غارات أخرى على الطريق العام في مديرية باقم.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.