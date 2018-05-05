المؤتمرنت -

خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وجرح آخرون بعمليات عسكرية للجيش اليمني اللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفا للمرتزقة باتجاه منطقة مندبة في عسير تزامن مع قصف مدفعي على تجمعاتهم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أن الزحف على منطقة مندبة والمناطق المجاورة لها ترافق مع تغطية للطيران الحربي بأكثر من 15 غارة دون تحقيق أي تقدم ميداني.



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في القلل السود والجمارك في منفذ علب،وتم استهداف جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة المنفذ.



وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بالمدفعية في مجمع وعلان وموقعي المهدف والمحطم ومعسكر المعزاب في جيزان،وتدمير آلية عسكرية سعودية غرب موقع المبخرة الجنوبية ومصرع طاقهما.



في تعز نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع وتجمعات المرتزقة في جبهة الساحل الغربي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعتين عسكريتين لهم في الجبهة نفسها ومصرع من كان على متنهما.



وتم تدمير جرافة عسكرية تابعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بعملية نوعية على مواقعهم أمام الحمراء ومغربة شعب برط بصرواح في محافظة مأرب ، وتم إحراق آلية عسكرية ومعدل 23 ومعدل 12.7 واغتنام عتاد عسكري خلال العملية.



وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر في صفوفهم وعتادهم العسكري في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في منطقة وقز بالمصلوب في محافظة الجوف.



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمع للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وتدمير آلية لهم بالمنطقة نفسها، وتم إحراق دبابة إبرامز للجيش السعودي بصاروخ موجه في البلبة بحرض في محافظة حجة.