المؤتمرنت -

غارتان للعدوان على مديرية الميناء بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية الميناء بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الكثيب بالمديرية.

