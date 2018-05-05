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أخبار
غارتان للعدوان على مديرية الميناء بالحديدة
السبت, 05-مايو-2018
المؤتمرنت
-
غارتان للعدوان على مديرية الميناء بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية الميناء بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الكثيب بالمديرية.
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