المؤتمرنت -

شرف يلتقي مدير العمليات الطارئة بالهجرة الدولية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم، مدير العمليات الطارئة بمنظمة الهجرة الدولية محمد عبدي كير.



تطرق اللقاء إلى أداء ومهام مكتب منظمة الهجرة في بلادنا وأهمية توسيع اخدمات المقدمة لكل من النازحين اليمنيين والمهاجرين في القرن الأفريقي إلى اليمن خاصة في ظل هذه المرحلة العصيبة والأوضاع التي تمر بها الجمهورية اليمنية.



كما بحث اللقاء موضوع المغتربين اليمنيين الذي تقوم الحكومة السعودية بترحيلهم دون مراعاة لأبسط التشريعات الإنسانية أو القانونية المتبعة في معظم دول العالم فيما يتعلق بالعاملين فيها، وكذا تم بحث قضية تعرض بعض المهاجرين الأفارقة المتواجدين في أحد المخيمات في عدن لتجاوزات وانتهاكات قام بها من يمثل العدوان ومرتزقتهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد مدير العمليات الطارئة بمنظمة الهجرة بتعاون الجهات المعنية بصنعاء مع منظمة الهجرة الدولية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المنظمة.



وأشار إلى أنه يتم متابعة ما يواجهه المغتربين اليمنيين في السعودية ومخاطبة المنظمة للسلطات السعودية بهذا الشأن، وكذا إدانتها للممارسات التي تعرض لها بعض المهاجرين من القرن الأفريقي في بعض المحافظات الجنوبية.



نوه بمستوى التعاون والتنسيق بين السلطات بصنعاء ومكتب المنظمة ..مؤكدا استعداد منظمة الهجرة الدولية مضاعفة الجهود لتفعيل أداء المنظمة في اليمن.

