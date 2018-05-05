المؤتمرنت -

الشركة اليمنية للغاز تخصص 54 موقعا للبيع المباشر

بدأت الشركة اليمنية للغاز اليوم تخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين في الأحياء بأمانة العاصمة.



وأوضحت الشركة اليمنية للغاز أنها قامت بتخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر دينات موزعة في أحياء أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات قيادة وزارة النفط والمعادن خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يتزامن أيضا مع حصص المديريات من خمس محطات مركزية والتي تصل إلى 60 ألف أسطوانة غاز بحسب المخصصات لكل مديرية توزع عن طريق عقال الحارات.



ولفتت إلى أن الشركة تقوم بتموين المطاعم في مديريات الأمانة العاصمة العشر عبر أربع محطات مركزية بشكل يومي وأسبوعي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بينت الشركة أنها خصصت 59 محطة خاصة لتزويد السيارات والباصات في أمانة العاصمة بالغاز.



وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على توفير مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية والتخفيف من معاناة المواطنين للحصول على الغاز بالسعر الرسمي المحدد بثلاثة آلاف ريال للأسطوانة .

