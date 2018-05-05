السبت, 05-مايو-2018 الساعة: 09:37 م - آخر تحديث: 09:25 م (25: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - بدأت الشركة اليمنية للغاز اليوم تخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين في الأحياء بأمانة العاصمة. وأوضحت الشركة اليمنية للغاز أنها قامت بتخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي

الشركة اليمنية للغاز تخصص 54 موقعا للبيع المباشر
السبت, 05-مايو-2018
المؤتمرنت -
الشركة اليمنية للغاز تخصص 54 موقعا للبيع المباشر
بدأت الشركة اليمنية للغاز اليوم تخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين في الأحياء بأمانة العاصمة.

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز أنها قامت بتخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر دينات موزعة في أحياء أمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات قيادة وزارة النفط والمعادن خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يتزامن أيضا مع حصص المديريات من خمس محطات مركزية والتي تصل إلى 60 ألف أسطوانة غاز بحسب المخصصات لكل مديرية توزع عن طريق عقال الحارات.

ولفتت إلى أن الشركة تقوم بتموين المطاعم في مديريات الأمانة العاصمة العشر عبر أربع محطات مركزية بشكل يومي وأسبوعي.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بينت الشركة أنها خصصت 59 محطة خاصة لتزويد السيارات والباصات في أمانة العاصمة بالغاز.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على توفير مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية والتخفيف من معاناة المواطنين للحصول على الغاز بالسعر الرسمي المحدد بثلاثة آلاف ريال للأسطوانة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: اليمن في المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا
عربي ودولي: التونسيون يصوتون في أول انتخابات حرة
أخبار: تدمير جرافة للمرتزقة في تعز وقصف تجمعات العدو بجيزان
أخبار: إصابة امرأة بقصف سعودي على رازج بصعدة
أخبار: فشل سعودي متجدد بنيران الجيش واللجان في عسير
أخبار: تدمير دبابة إبرامز سعودية قبالة جيزان
اقتصاد: تراجع الذهب مع صعود الدولار
أخبار: شهيد و3 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
أخبار: صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم في تعز والجوف ومأرب
أخبار: عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة
أخبار: تدمير آلية ومصرع 4 مرتزقة في مأرب
أخبار: كسر زحف للمرتزقة في عسير وتكبيدهم قتلى وجرحى
أخبار: قتلى من المرتزقة بهجوم في البيضاء وصد زحف بالجوف
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: خسائر في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
عربي ودولي: مصرع 78 في عواصف شمال الهند
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان شرق الجوف
أخبار: 20 غارة عدوانية على 5 محافظات
أخبار: تدمير 3 آليات للعدوان بجيزان
أخبار: مصدر مؤتمري: لا صلة للمؤتمر بما سميَ الائتلاف الجنوبي
أخبار: إصابة امرأة بقصف سعودي على صعدة
عربي ودولي: مقتل وإصابة 500 مدني في أفغانستان
رياضة: الريال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
أخبار: الأرصاد ينبّه من تدفق مفاجئ لسيول الأمطار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018