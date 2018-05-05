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طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديريتي حرض وميدي.

(سبأ)

