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أخبار
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
السبت, 05-مايو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديريتي حرض وميدي.
(سبأ)
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