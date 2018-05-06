المؤتمرنت -

دك تجمعات للعدو بعسير ونجران وجيزان

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية الليلة الماضية تجمعات ومواقع لجنود العدوان السعودي ومرتزقة بعسير ونجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في معسكر عين الثورين بعسير.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التباب السود ومنفذ علب بعسير بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.



وفي نجران دك قصف صاروخي ومدفعي تجمعات العدو في مباني صلة والجمارك وفي منفذ الخضراء، فيما تم استهداف معدل عيار 50 في الشرفة بصاروخ موجه.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر قنص جنديين سعوديين في تباب الشيخ والحسكول بجيزان.. لافتا إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً للجيش السعودي قبالة الخوبة.

