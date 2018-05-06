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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب عشرة مواطنين بينهم نساء وأطفال ودمرت المنازل والسيارات جراء 28 غارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظات صعدة والحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

عشرة شهداء وجرحى في 28 غارة للعدوان
الأحد, 06-مايو-2018
المؤتمرنت -
عشرة شهداء وجرحى في 28 غارة للعدوان
استشهد وأصيب عشرة مواطنين بينهم نساء وأطفال ودمرت المنازل والسيارات جراء 28 غارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظات صعدة والحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم بمحافظة صعدة ، حيث استهدف بغارتين منزلاً في منطقة الزيبة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة وتدمير حراثة وسيارة ونفوق عدد من المواشي .

وأشار المصدر إلى تدمير منزل آخر بغارة ثالثة في منطقة الزبية ، كما دمر بغارة سيارة مواطن في منطقة المحجر بالمديرية .

وأكد المصدر استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان على الطريق العام بمديرية باقم ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في منطقة العقد بمديرية الجراحي محافظة الحديدة ، كما استشهد مواطنان إثر غارتين استهدفتا مزرعتهما في منطقة الجربة بالمديرية نفسها .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان غارتين على القاعدة البحرية بـمنطقة الكثيب في مديرية الميناء .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .








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