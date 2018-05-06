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المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في جبهات الحدود ونهم ، فيما تم قنص جنديين سعوديين ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم

مصرع عشرات المرتزقة في عمليات للجيش ( اسماء)
الأحد, 06-مايو-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات للجيش ( اسماء)
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في جبهات الحدود ونهم ، فيما تم قنص جنديين سعوديين ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأفاد مصدر عسكري أن قوة الإسناد للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات العدو في مباني صلة والجمارك وفي منفذ الخضراء بنجران بعدد من قذائف المدفعية وصلية من صواريخ الكاتيوشا ، كما تم استهداف معدل 50 للعدو في الشرفة بصاروخ موجه .

وفي جيزان استهدفت وحدة القناصة جنديين سعوديين في تباب الشيخ والحسكول ، وقصفت المدفعية تجمعاً للجيش السعودي قبالة الخوبة ، وتم تدمير عربة وآلية عسكرية بصاروخ موجه قبالة الخوبة .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في معسكر عين الثورين بعسير ، فيما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في التباب السود ومنفذ علب بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر دك المدفعية لمواقعهم في منطقة عيدة الشرقية بالمجاوحة ومنطقة الحول في نهم ، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في وادي نملة وجبل فاطم في أطراف حريب نهم .

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق ياسر أحمد صالح الداودي قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة بلواء العمالقة و المرتزق صلاح صالح محمد شوبه الداودي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا بمحافظة تعز .

كما لقي المرتزقة مصطفى محمد أحمد ، و صلاح عبيد قاسم ، و معاذ شفيان صالح مصرعهم ، وأصيب كل من جهاد مقبل صالح قحطان ، و عبدالله محمد سالم الكعلولي ، و وثيق فضل صالح بنيران الجيش واللجان في جبهة كرش بمحافظة لحج .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن المرتزق عبدالسلام الشيخ لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .








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