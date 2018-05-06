المؤتمرنت -

تدمير مدرعة في عسير.. دك تجمعات للعدوان في جيزان ونجران

دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للعدوان السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران.



وأكد مصدر عسكري إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ الطوال في جيزان ، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة جنوب الخوبة .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشرفة في نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أنه ترافق مع الزحف تمشيط بطيران الأباتشي التابع للعدوان دون إحراز أي تقدم .



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.



وأشار إلى تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر ومصرع طاقمها .



وفي عسير دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مدرعة سعودية وكسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير وكبدوهم خسائر فادحة.



وأكد مصدر عسكري بعسير تدمير مدرعة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة منفذ علب.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدداً من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في التباب السود وقبالة منفذ علب.

