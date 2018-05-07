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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي 5 محافظات بأكثر من 53 غارة ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان السعودي يستهدف 5 محافظات بـ53 غارة
الإثنين, 07-مايو-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يستهدف 5 محافظات بـ53 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي 5 محافظات بأكثر من 53 غارة ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بغارة منزلاً بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد طفلة وجرح آخرين من أسرة واحدة.

وشن طيران العدوان ست غارات على مبنى الهيئة العامة لتطوير تهامة في منطقة القطيع بمديرية المراوعة ، و غارة على مزرعة للمانجو بمديرية الجراحي و غارتين على منطقة الجاح جنوب مثلث الخط الساحلي في الحسينية.

وكثف طيران العدوان غاراته على محافظة صعدة ، حيث شن غارتين على الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء باتجاه منطقة آل عمار في مديرية الصفراء ما أدى إلى إصابة مواطن ، واستهدف بغارة منطقة مذاب بالمديرية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم وغارة على مديرية شدا و غارتين على مديرية الظاهر ، كما شن غارتين على منطقة الحجلة بمديرية رازح.

وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديريات باقم ورازح ومنبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وحسب المصدر استهدف طيران العدوان مناطق متفرقة بمديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة بـ 12 غارة ، وشن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر أن الطيران شن غارة على منطقة المحجرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.








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