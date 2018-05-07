المؤتمرنت -

تكبيد العدو ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات نوعية

تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح و العتاد بقصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل وعمليات هجومية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال ال 24 ساعة الماضية , وإطلاق دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية بنجران .





وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية بقطاع نجران , وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر ومصرع طاقمها .



وفي القطاع نفسه استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في صحراء الأجاشر، وقتل وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته خلال كسر زحف لهم على موقع الشرفة تزامن مع تمشيط بطيران الأباتشي دون إحراز أي تقدم .



وفي عسير كسر الجيش واللجان زحفا للمرتزقة قبالة منفذ علب نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم تدمير مدرعة عسكرية سعودية بصاروخ موجه قبالة المنفذ, في حين تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة بالتباب السود وقبالة منفذ علب .



وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال بقطاع جيزان , واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم جنوب الخوبة بالقطاع نفسه .



وأشار المصدر إلى تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في عملية هجومية استهدفت مواقعهم جنوب الساحل الغربي رافقها تمشيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ،وتم إطلاق صاروخ باليستي نوع قاهر تو إم على تجمعات الغزاة والمرتزقة غرب موزع بالساحل الغربي.



وأكد المصدر مصرع أربعة مرتزقة وإصابة ثمانية آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.



وذكر المصدران وحدة الهندسة دمرت آلية للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومصرع طاقمها , فيما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة وأحرقت آلية عسكرية ومصرع من كان على متنها شمال الصحراء