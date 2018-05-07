المؤتمرنت -

السيد تُعزي بوفاة أخر "الضباط الأحرار" في مصر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فائقة السيد باعلوي، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل خالد محي الدين آخر الضباط الأحرار ومؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي في مصر.. جاء فيها:



الأخ الرفيق المناضل سيدعبدالعال رئيس حزب التجمع المصري المحترم



ببالغ الأحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الرفيق المناضل خالد محي الدين آخر الضباط الأحرار ومؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي الذي برحيله فقد حزبكم الموقر والشعب المصري الشقيق وأمتنا العربية بأسرها واحدا من أبرّ الرجال بوطنه وأمته وأصدقهم في التعبير عن

قيم ومفاهيم النضال والعروبة والبذل والتضحية في سبيل تحقيق الأهداف والغايات الكبرى.



لقدكان الفقيد الراحل - رحمه الله- مثالا للقائد المخلص لما آمن به الذي تشرب مبادئا أصيلة ظلت ملازمة له طوال حياته وستظل بعد رحيله قبسا تهتدي به الأجيال اللاحقة .



الرفيق العزيز وكل رفاقنا ورفيقاتنا الأعزاء والعزيزات في حزب التجمع الوطني التقدمي في جمهورية مصر العربية الشقيقة

إننا وفي الوقت الذي نشاطركم فيه أحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي أرسى صاحبه قواعد العمل النضالي الشريف والمتقدم ، فإننا نهنئكم- أيضا- على منجزه الضخم والتاريخي المتمثل بإرث هائل من المفاهيم والمبادىء والقيم المشتركة والرؤى والسلوكيات والبرامج العملية والمشاريع التي تتعدى القُطر المصري الشقيق إلى بقية الأقطار العربية التي تعتبر مصر قلبها النابض وأبناؤها أهم روافد الأمة في شتى المجالات ولعل الفقيد المرحوم خالد محيى الدين أحد أهمهم وأبرزهم .



في الختام نسأل من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الجنة ويعصم قلوبكم وأفراد أسرته الكريمة واقاربه ومحبيه والشعب المصري قاطبة بالصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون



فائقة السيد باعلوي

الأمين العام لمساعد للمؤتمر الشعبي العام - صنعاء - اليمن - 7 مايو/ 2018