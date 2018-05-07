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أخبار
المؤتمر نت - وجه مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي الحكومة بعدد من التوصيات في مجال القطاع الزراعي بعد مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار في القطاع

البرلمان يوصي الحكومة بزراعة الحبوب والمحاصيل النقدية
الإثنين, 07-مايو-2018
المؤتمرنت -
البرلمان يوصي الحكومة بزراعة الحبوب والمحاصيل النقدية
وجه مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي الحكومة بعدد من التوصيات في مجال القطاع الزراعي بعد مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار في القطاع الزراعي وفي ضوء التزام وزير الزراعة غازي أحمد علي محسن بتوصيات المجلس.

حيث أوصى مجلس النواب الحكومة بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكافة منظمات المجتمع المدني الإنسانية لإطلاعهم على حجم الأضرار والاعتداءات الوحشية اليومية والعمل على إيقاف العدوان.

كما أوصى المجلس الحكومة بدعم وزارة الزراعة والري وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها وإقامة معرض الصور الفوتوغرافية ونشرها محليا ودوليا لإظهار جرائم دول العدوان وكذا سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد التمويل اللازم لإعادة إعمار البنية التحتية للقطاع الزراعي.

وحثت التوصيات وزارة الزراعة والري على جدولة أولوياتها لتنفيذ أنشطة تدعم الأمن الغذائي وتعزز الاقتصاد الوطني والاهتمام بزراعة الحبوب والمحاصيل النقدية الاقتصادية التي تدر موارد مالية تعزز الاقتصاد الوطني والاهتمام بالثروة الحيوانية.

وأكدت التوصيات أهمية تفعيل دور مهام اللجنة المكلفة بحصر الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان واستمرار عملها بصورة مواكبة للعدوان وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتتمكن من أداء واجبها على الوجه الأمثل، وموافاة لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب بتقارير عن النتائج أولاً بأول.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن أضرار العدوان في هذا القطاع .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.








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