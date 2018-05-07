المؤتمرنت -

إرتفاع ضحايا مجزرة التحرير إلى 66 مدنياً

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم في حي التحرير بالعاصمة صنعاء إلى 66 شهيدا وجريحا.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على حي التحرير ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم طفل وإصابة أكثر من 60 مواطنا بينهم طلاب مدارس في حصيلة غير نهائية.



وأشار المصدر إلى أن الغارتين خلفتا دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية إضافة إلى تدمير العشرات من سيارات المواطنين.



وأدان المصدر هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بالعاصمة صنعاء .. مؤكدا تعمد طيران تحالف العدوان على استهداف الأحياء المكتظة بالسكان وفي وقت الذروة التي تشهد الشوارع حركة كبيرة لقتل أكبر عدد من المواطنين.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مدير مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة التحرير إلى أن المدرسة اضطرت لقطع الامتحانات نتيجة غارات طيران العدوان التي أدت إلى إصابة عدد من الطلاب.



وأشار إلى أن الغارتين تسببتا في حالة من الهلع لطلاب المدرسة وهم يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي.



وكان المستشفى الجمهوري أعلن حالة الطوارئ جراء استمرار تدفق الجرحى إليه .. داعياً المواطنين إلى التبرع بالدم.