المؤتمرنت -

وزير الصحة يزور جرحى مجزرة التحرير

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بمستشفيي الجمهوري التعليمي والثورة العام بصنعاء المواطنين الذين استهدفهم طيران العدوان في حي التحرير بالعاصمة صنعاء اليوم بغارتين اسفر عنها استشهاد واصابة العشرات من المواطنين.



وأطلع وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الجمهورية التعليمي على الحالات الواصلة من الجرحى، حيث استمع من القائمين على المستشفى إلى شرح عن نوع الاصابات وعدد الحالات الواصلة إلى المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية الطارئة المقدمة لهم.



ووجه وزير الصحة بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، ودعا المواطنين إلى سرعة التبرع بالدم لإنقاذ الجرحى.



كما تفقد وزير الصحة الجرحى بمستشفى الثورة العامة واطلع على الخدمات الطبية الطارئة المقدمة للجرحى الذي وصلوا للمستشفى، ووجه قيادة المستشفى والعاملين بتكثيف الجهود لإنقاذ العشرات من الجرحى.



كما وجه كافة المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال كافة الحالات وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية وتوفير قرب الدم لانقاذ الجرحى جراء هذه الجريمة البشعة .



واستنكر وزير الصحة هذه المجزرة البشعة والجبانة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي وسط العاصمة في منطقة آهله بالسكان وطلاب المدارس.



وجدد التأكيد على أن هذه المجزرة انتهاك سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية واستخفاف بأرواح ودماء اليمنيين.



ودعا وزير الصحة أحرار وشرفاء العالم إلى التنديد بجرائم العدوان على اليمن وعدم السكوت إزاء ما يتعرض الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية مؤكدا اهمية ممارسة مزيد من الضغوط لإيقاف هذه الجرائم.