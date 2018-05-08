المؤتمرنت -

دك مواقع للعدوان ومرتزقته في عمليات للجيش

دكت القوتين المدفعية والصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية ، واعترف إعلام العدوان بمصرع وإصابة ثمانية من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود .



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للجنود السعوديين في حصن الحماد بقطاع نجران، وقصفت تجمعات آخرى في رقابة مراش،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع ،وتم قنص مرتزق في شجع .



وأشار المصدر إلى أن إعلام العدو أعترف بمصرع ستة من جنوده و إصابة أثنين آخرين بنيران الجيش و اللجان في مواجهات ما وراء الحدود ،حيث قتل كل من : العريف نايف بن فرحان الجبل، العريف حسين بن علي الخبراني ،الرقيب حسين بن شينان بن حسين العمار.



كما قتل كل من: وكيل رقيب خالد بن حسن موسى حزيمي، الجندي أول علي حسن الاسلمي.، عبدالعزيز مطلق العطارالعطوي ،وأصيب كل من :عبدالرحمن سليمان الحريصي ،عمر احمد جريد المالكي .



وفي جيزان قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جاضع نمير والمستحدث القديم بعدد من القذائف ، ودكت تجمعات آخرى خلف منفذ الطوال ،واستهدف قصف صاروخي و مدفعي تجمعات للمرتزقة في التباب السود ورقابة الصحن ومنفذ علب وخلفه بقطاع عسير .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت أربعة صواريخ نوع زلزال1 على معسكر للمرتزقة أسفل فرضة نهم ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وإعطاب آلية عسكرية تابعة لهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر مصرع القيادي المرتزق خالد قماطه أبو مهند في مفرق المخا بمحافظة تعز،ولقي ستة مرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهتي ناطع وقانية بمحافظة البيضاء ،وتم إحراق آلية عسكرية لهم بالجبهة نفسها .

