المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 58 غارة على 6 محافظات

96 شهيداً وجريحاً حصيلة مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي بالعاصمة صنعاء ، واستهدف عدداً من المحافظات بـ 58 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري استشهاد ستة مواطنين وإصابة 90 آخرين بينهم طلاب مدارس جراء غارتين لطيران العدوان على مكتب رئاسة الجمهورية في حي التحرير بأمانة العاصمة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مبنى وزارة الدفاع و غارة أخرى على مبنى وزارة الداخلية بالحصبة ، كما شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وفي محافظة صعدة شن الطيران ثلاث غارات على محطتي وقود لمواطنين في منطقة الصحن بالقرب من المدينة أدت إلى اشتعالها ، و شن غارتين على مدينة ضحيان ومنطقة فلة بمديرية مجز ، وخمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريات رازح وشدا و باقم الحدودية .



وذكر المصدر أن الطيران شن 15 غارة على أماكن متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وثلاث غارات على منطقة كيلو 16 و غارتين على مطار الحديدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف مديرية موزع بمحافظة تعز بـ 16 غارة وشن أربع غارات على مديرية مقبنة .

