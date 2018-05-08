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أخبار
طيران العدوان يشن 4 غارات على صرواح
الثلاثاء, 08-مايو-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 4 غارات على صرواح
شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة بصرواح خلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.
(سبأ)
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