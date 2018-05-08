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طيران العدوان يشن 4 غارات على صرواح

شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة بصرواح خلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.

(سبأ)

